Составить текст из слов: МАЛЕНЬКИЕ, КРАСИВЫЕ, РЫБКИ, ПЛАВАЮТ, ВОДА, АКВАРИУМ, ЛЮБОП??ТНЫЙ, КОТ, УВИДЕЛ, КРАДЁТСЯ, ОПУСТИЛ ЛАПУ, ХИТРЫЙ, ХОЧЕТ ПОЙМАТЬ, НУ И КОТИК-КОТОК.

Гость: Гость:

Маленькие красивые рыбки плавают в воде аквариума.Любопытный кот Рыжик увидел аппетитных рыбок . Он подкрался и опустил лапу в воду .Хитрый Рыжик хочет поймать рыбок. Ну и котик!!