Составить текст из слов: МАЛЕНЬКИЕ, КРАСИВЫЕ, РЫБКИ, ПЛАВАЮТ, ВОДА, АКВАРИУМ, ЛЮБОП??ТНЫЙ, КОТ, УВИДЕЛ, КРАДЁТСЯ, ОПУСТИЛ ЛАПУ, ХИТРЫЙ, ХОЧЕТ ПОЙМАТЬ, НУ И КОТИК-КОТОК.
Русский язык
Составить текст из слов: МАЛЕНЬКИЕ, КРАСИВЫЕ, РЫБКИ, ПЛАВАЮТ, ВОДА, АКВАРИУМ, ЛЮБОП??ТНЫЙ, КОТ, УВИДЕЛ, КРАДЁТСЯ, ОПУСТИЛ ЛАПУ, ХИТРЫЙ, ХОЧЕТ ПОЙМАТЬ, НУ И КОТИК-КОТОК.
Ответ(ы):
Гость:
Маленькие красивые рыбки плавают в воде аквариума.Любопытный кот Рыжик увидел аппетитных рыбок . Он подкрался и опустил лапу в воду .Хитрый Рыжик хочет поймать рыбок. Ну и котик!!
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