Помогите! Биология Выращиваю бегонию на уоок. Завтра сдавать. 5 числа появились м??ленькие корешки что-ли по всему стеблю, потом они к ниму прилипли. Весь стебель стал пушистым. (Выращиваю в воде) Должны были вырасти корни 1-2...
Биология
Помогите! Биология Выращиваю бегонию на уоок. Завтра сдавать. 5 числа появились м??ленькие корешки что-ли по всему стеблю, потом они к ниму прилипли. Весь стебель стал пушистым. (Выращиваю в воде) Должны были вырасти корни 1-2 см. Что случилось? Что делать?Помогите!!!
Ответ(ы):
Гость:
Лучше всего было выращивать в мокром песке результат был бы лучше а так может сорт не тот или др факторы( не вовремя поставила в воду, Ph воды, болезни растений и т.д.) приноси и опиши все как есть должна понять или должен))
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