Найдите длину и площадь прямоугольника, если его ширина - 4 см, а периметр - 32 ? Эта ??адача моего брата, помогите ему.

Математика

Найдите длину и площадь прямоугольника, если его ширина - 4 см, а периметр - 32 ? Эта ??адача моего брата, помогите ему.

Автор: Гость