Найдите длину и площадь прямоугольника, если его ширина - 4 см, а периметр - 32 ? Эта ??адача моего брата, помогите ему.

Математика
Найдите длину и площадь прямоугольника, если его ширина - 4 см, а периметр - 32 ? Эта ??адача моего брата, помогите ему.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Две ширины будут 4*2 = 8 см.  Две длины 32 - 8 = 24 см. Длина 24/2 = 12 см.  Площадь 12*4 = 48 см². А в каком  классе учишься?  
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