Запишите какие стороны многоугольников параллельны
Математика
Запишите какие стороны многоугольников параллельны
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Противоположные стороны
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