Найдите синус, косинус, и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С,есл??: г)АС=24,АВ=25, помогите очень надо пожалуйста желательно хотя бы формулу как найти ВС

Геометрия

Найдите синус, косинус, и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С,есл??: г)АС=24,АВ=25, помогите очень надо пожалуйста желательно хотя бы формулу как найти ВС

Автор: Гость