Найдите синус, косинус, и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С,есл??: г)АС=24,АВ=25, помогите очень надо пожалуйста желательно хотя бы формулу как найти ВС
Геометрия
Найдите синус, косинус, и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С,есл??: г)АС=24,АВ=25, помогите очень надо пожалуйста желательно хотя бы формулу как найти ВС
Ответ(ы):
Гость:
sinA=7/25, cosA=24/25, tgA=7/24 sinB=24/25, cosB=7/25, tgB=24/7
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