7/3 его составляют 5 5/6 б)20% его составляют 2/5 в)125% его составляют у.

Математика
7/3 его составляют 5 5/6 б)20% его составляют 2/5 в)125% его составляют у.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 5/6=35/6 35/6:7*3=35/6*1/7*3=5/2= 2 цел 1/2 это число 2/5:20%*100%=2/5*1/20*100=2 у:125%*100%=у*4/5
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