Cоставить 5 предложений с числительными, над числительными указать их разряд (количественное или порядковое) Заранее спасибо!!!
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Cоставить 5 предложений с числительными, над числительными указать их разряд (количественное или порядковое) Заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
Недавно я ел(а) одно мороженное (количественное) пять дней назад у меня был день рождения (порядковое) я был(а)три дня у бабушке в деревне (порядковое) у меня есть один брат(сестра) (количественное) в неделе семь дней (порядковое)
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