Из 24 кг муки получается 32 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба получится из 192 кг му??и?
Математика
Из 24 кг муки получается 32 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба получится из 192 кг му??и?
Ответ(ы):
Гость:
192: 24 = 8 раз 192 кг больше чем 24 кг. 32 х 8 = 256 кг. хлеба получится из 192 кг. муки.
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