Из 24 кг муки получается 32 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба получится из 192 кг му??и?

Математика
Из 24 кг муки получается 32 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба получится из 192 кг му??и?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
192: 24 = 8 раз  192 кг  больше  чем  24 кг.  32 х 8 = 256 кг. хлеба получится   из 192 кг. муки.
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