Задачи на движение в одном направлении от 2 пристаней между которыми 120 километров пути одновременно в одном направлении отплыли катер и теплоход скорость теплохода 35 километров в час Какова скорость катера который следует за...

Математика
Задачи на движение в одном направлении от 2 пристаней между которыми 120 километров пути одновременно в одном направлении отплыли катер и теплоход скорость теплохода 35 километров в час Какова скорость катера который следует за теплоходом догнал его через 5 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)35*5=175 км прошел теплоход за 5 часов 2)175+120=295 км прошел катер,когда догнал теплоход 3)295/5=59 км/ч скорость катера
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