Задачи на движение в одном направлении от 2 пристаней между которыми 120 километров пути одновременно в одном направлении отплыли катер и теплоход скорость теплохода 35 километров в час Какова скорость катера который следует за...

Математика

Задачи на движение в одном направлении от 2 пристаней между которыми 120 километров пути одновременно в одном направлении отплыли катер и теплоход скорость теплохода 35 километров в час Какова скорость катера который следует за теплоходом догнал его через 5 часов

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