ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ) Определитель авторскую позицию Салтыкова-Щедрина в произведении "Как один мужик двух генералов прокормил". Желательно с примерами из текста)

Литература
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ) Определитель авторскую позицию Салтыкова-Щедрина в произведении "Как один мужик двух генералов прокормил". Желательно с примерами из текста)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Автор относительно презирал и скрыто высмеивал генералов за их характеры и неумолсть во всем. Они даже прокормить себя не смогли!! 1)Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.     По велению автора, из-за легкомысленности генералов он их отправил на необитаемый остров. 2)  И как специально, в газете "московские ведомости" про еду пишет. Для того чтобы более им досадно стало и еще сильнее они есть захотели. 3)  Все, на что бы они ни обратили взоры, — все свидетельствовало об еде. Во всем произведение лежала огромная метафора-скрытое сравнение. Под  2мя генералави, автор имел введу всех дворянинов и людей высших чинов, которые хотя и находились на такой большой должности, но кроме своих бумажек да подписей ничего делать то и не умели. Даже себя прокормить. А под мужиком автор имел ввиду всех российских крестьян, которые гнут свои спины работая на глупых и неблагодарных обжор за очень маленькие деньги. Крестьяне везде и во всем подчиняются людям высших чинов, так как это уже заложено у них в крови. Например, мужик не обязан был кормить генералов на острове, он был не их слуга и мог просто ничего не делать, но он их послушался, и сделал все как они велели.
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