12032610475848476-47839764002-5-0+0=×
Математика
12032610475848476-47839764002-5-0+0=×
Ответ(ы):
Гость:
Поскольку ноль не имеет никакого значения, то мы просто от 12032610475848476 отнимаем (47839764002+5) и получаем, что X=1203256263608469
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ) Определитель авторскую позицию Салтыкова-Щедрина в произведении "Как один мужик двух генералов прокормил". Желательно с п...
Русский язык
Биология
Помогите! Биология Выращиваю бегонию на уоок. Завтра сдавать. 5 числа появились м??ленькие корешки что-ли по всему стеблю, потом они к ниму прили...
Биология
В процессе ухода за томатами процедуру удаления пасынков и части листьев проводя?? неоднократно, особенно ближе к концу лета. С какой целью человек...