Вычислить 3 целых 2/5 -(0,9-0,45)=
Математика
Вычислить 3 целых 2/5 -(0,9-0,45)=
Ответ(ы):
Гость:
= 3,4 -(0,9-0,45)=3,4-0,45=2,953 целых 2/5 = 3,4
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