Спиши текст вставляя нужные буквы. Эх, кабы радуга в я[сн]ой лазурь... Вдру.. ра(з/с)цв...тала бе(з/с) д...ждя и бе(з/с) бур...! Пра[з"н"]ик бы был для каждой стр...ны Мир бе(з/с) в...йны, а не после в...йны! Выпиши существ...

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Спиши текст вставляя нужные буквы. Эх, кабы радуга в я[сн]ой лазурь... Вдру.. ра(з/с)цв...тала бе(з/с) д...ждя и бе(з/с) бур...! Пра[з"н"]ик бы был для каждой стр...ны Мир бе(з/с) в...йны, а не после в...йны! Выпиши существительные в три столбика: 1) сущ. 1 скл., 2) сущ. 2 скл., 3) сущ. 3 скл.

Автор: Гость