Запишите 5 словосочетаний с одушевленными существительными, а другие 5 словосочетаний с неодушевлёнными по картине А.И. Корзухин Птичьи враги

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Запишите 5 словосочетаний с одушевленными существительными, а другие 5 словосочетаний с неодушевлёнными по картине А.И. Корзухин Птичьи враги
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Босоногие ребята, рыжеволосый мальчуган, мальчик в кепке,ловушка для птиц, поднятая рука, смотрит в даль, синее небо, тёмный лес, старый дом
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