Запишите 5 словосочетаний с одушевленными существительными, а другие 5 словосочетаний с неодушевлёнными по картине А.И. Корзухин Птичьи враги

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Запишите 5 словосочетаний с одушевленными существительными, а другие 5 словосочетаний с неодушевлёнными по картине А.И. Корзухин Птичьи враги

Автор: Гость