Как делится на слоги слово посмотрит?

Русский язык
Как делится на слоги слово посмотрит?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пос-мот-рит ьрлорлорлрорло
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