Найдите величену углов ABD и DBC если известно: а) угол ABD на 80 градусов больше угла DBC ;б) угол DBC в 2 раза меньше угла ABD. решение с иксами.

Математика
Найдите величену углов ABD и DBC если известно: а) угол ABD на 80 градусов больше угла DBC ;б) угол DBC в 2 раза меньше угла ABD. решение с иксами.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть ABD=x, тогда DBC=(x/2) по условию ABD-DBC=80 х-(х/2)=80 x/2=80 x=160 ABD=160 DBC=80
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