Найдите величену углов ABD и DBC если известно: а) угол ABD на 80 градусов больше угла DBC ;б) угол DBC в 2 раза меньше угла ABD. решение с иксами.

Математика

Найдите величену углов ABD и DBC если известно: а) угол ABD на 80 градусов больше угла DBC ;б) угол DBC в 2 раза меньше угла ABD. решение с иксами.

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