Велосипедист проехал 96 километров за 6 часов а на обратном пути он уменьшил скорость на 4 километров в час сколько времени он потратил на обратный путь
Математика
Велосипедист проехал 96 километров за 6 часов а на обратном пути он уменьшил скорость на 4 километров в час сколько времени он потратил на обратный путь
Ответ(ы):
Гость:
1) 96 : 6 = 16 (км/ч) - скорость на пути ТУДА 2) 16 - 4 = 12 (км/ч) - скорочть на пути ОБРАТНО 3) 96 : 12 = 8 (ч) - он потратил на обратный путь. Ответ: 8 часов.
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