Велосипедист проехал 96 километров за 6 часов а на обратном пути он уменьшил скорость на 4 километров в час сколько времени он потратил на обратный путь

Математика

Велосипедист проехал 96 километров за 6 часов а на обратном пути он уменьшил скорость на 4 километров в час сколько времени он потратил на обратный путь

Автор: Гость