Какие механизмы регуляции работы скелетных мышц вам известны? Что лежит в их осно??е ?
Биология
Какие механизмы регуляции работы скелетных мышц вам известны? Что лежит в их осно??е ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того чтобы мышцы быстрее перестали болеть, нужно сделать несколько лёгких физических упражнений. Это приведёт к усилению кровотока в мышцах, и вредные вещества из них будут вскоре удалены.
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