Какие мифы и сказания о происхождении нашей планеты вы знаете . помогите плииз

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ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ МИФЫ (По книге О. Марковой и К Жанабаева “Золотая колыбель”) Великий Хаос Было время, когда Небо и Земля пришли в расстройство. Небо давило на Землю, и Земля разверзлась. Великий Хаос пришел во Вселенную. Черная буря объяла Землю, прах земной смешался с облаками, гремел гром, сверкали молнии, с утиное яйцо шел град. Гибли люди, звери и птицы, только стенания слышались над Землею, только страх и растерянность, страдания и смерть. Горы сдвинулись со своих мест, реки вышли из берегов, огонь охватил леса и степи. Луна, солнце и звезды сбились с установленного пути, заметались в беспорядочном кружении. Три года царил Хаос, три года длилась вселенская катастрофа, пока бог Тенгри — величайший из всех богов -не потерял терпение и в великом гневе не вбил во вселенную золотой кол. Золотой кол бога Тенгри закрепил Небо и Землю на установленных местах, стал осью мира, вокруг которой держат свой путь луна и солнце, звезды и кометы. А конец посоха в центре мира можно увидеть ночью на темном небе, люди назвали его Полярной звездой. Странники держат по ней свой путь и на морях и в пустыне, птицы отыскивают далекие земли.