Какие минеральные ресурсы размещены в Крыму
География
Какие минеральные ресурсы размещены в Крыму
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Горючие полезные ископаемые- нефть,природный газ, горючие сланцы,торф,уголь. руды- руды черных и цветных, благородных металлов. строительные материалы- известняк, песок, глина камнесамоцветное сырье- яшма, родонит, агат, оникс, халцедон,чароит, нефрит. драгоценные камни- алмаз, изумруд, рубин, сапфир горнохимическое сырье- апатит, фосфаты, минеральные соли, барит,бораты
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