У художника Тюбика есть 8 коробок с красками, в каждой из которых по 6 или 9 красок . ??колько тех и других коробок если всего 57 красок ?
Математика
У художника Тюбика есть 8 коробок с красками, в каждой из которых по 6 или 9 красок . ??колько тех и других коробок если всего 57 красок ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*3=21(тюб)-в одном наборе 2)9*5=45(тюб)в другом наборе 3)21+45=66(тюб) Ответ:66 тюбиков
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Привіт, допоможіть будь ласка, скажіть де можна знайти твір *Місто на камені*, допо??ожіть будь ласка, мені це потрібно на завтра.
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