У художника Тюбика есть 8 коробок с красками, в каждой из которых по 6 или 9 красок . ??колько тех и других коробок если всего 57 красок ?

Математика

У художника Тюбика есть 8 коробок с красками, в каждой из которых по 6 или 9 красок . ??колько тех и других коробок если всего 57 красок ?

Автор: Гость