Какие могут быть цветы
Беларуская мова
Какие могут быть цветы
Ответ(ы):
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Роза, анютины глазки ,тюльпаны, фиалки ,ромашки,василёк,колокольчик,астры,герберы,гладиолус,гвоздика и тд много
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