Какие направления науки стали развиваться при петре 1?
История
Какие направления науки стали развиваться при петре 1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медицина, агрономия (ботаника), и судоводства(но это уже другая история)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решите и объясните, а то не врубился;) В параллелограмме ABCD отмечены середины E и F ??го чторон AD и BC соответственно. Проведены отрезки BE и D...
Математика
Математика
Задача за 3часа поезд прошел 240 км а автобус прошел за 3 часа210км на сколько км скорость поезда была быстрее скорости автобуса
Математика