Какие необходимые для жизни человека процессы не может осуществить его организм ?? почему? Какие функции необходимы для жизни человека, он вынужден. прикладывать (на плечи) других живых организмов? Какие науки дают знать об этом?

Биология
Какие необходимые для жизни человека процессы не может осуществить его организм ?? почему? Какие функции необходимы для жизни человека, он вынужден. прикладывать (на плечи) других живых организмов? Какие науки дают знать об этом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну не может фотосинтез, то есть сам себе еду вырабатывать. Изучает наука ботаника
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