Какие ограничения прав и свобод граждан существуют? С какой целью они введены?

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Нельзя воровать по известной причине-также право на собственность.Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение, запрещение проведения собраний, митингов, уличных шествий, забастовок, ограничение движения транспортных средств. В наиболее опасных случаях, при попытках насильственного изменения конституционного строя, массовых беспорядках и других действиях, угрожающих жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности государственных институтов, допускаются введение комендантского часа, ограничение свободы печати, приостановление деятельности политических партий и общественных организаций, ограничение или запрещение продажи оружия, спиртных напитков, выдворение нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, к месту их проживания или за пределы территории, на которой введено чрезвычайное положение, за их счетОтмечают следующие способы ограничения прав. Они могут быть различными, в зависимости от целей и оснований. Это:а) запрет на определенный вариант реализации права или свободы, т.е. установление границ поведения (относительный запрет);б) запрет на реализацию права (свободы) в целом (абсолютный запрет);в) вмешательство (вторжение) в право (свободу) уполномоченных государственных органов (характеризуется активными действиями государственных органов и пассивным поведением личности);г) обязанность;д) ответственность.