Какие орфограммы в слове сутки
Русский язык
Какие орфограммы в слове сутки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сутки - буква "т" - озвончаемая глухая согласная
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