ABCD - квадрат диагонали которого пересекаются в точке О . Отрезок DP - биссектриса тр??угольника COD. Вычислите градусную мерц угла CDP

Математика
ABCD - квадрат диагонали которого пересекаются в точке О . Отрезок DP - биссектриса тр??угольника COD. Вычислите градусную мерц угла CDP
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка пересечения диагоналей в прямоугольнике - середина их пересечения, следовательно все стороны треугольника COD равны и все углы тоже и равны 60 градусов вторая OD =2OD так не бывает - поправь - решу Успехов!
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