В какой массе серной кислоты H2SO4 содержится столько же молекул , сколько атомов со??ержится в гелии объемом 448л

Химия

В какой массе серной кислоты H2SO4 содержится столько же молекул , сколько атомов со??ержится в гелии объемом 448л

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