Помогите кто знаете!? Жуковский добродетель. Как ты думаешь, почему от добродетели, по слову поэта, мир стал светлее и веселее? Помогите пожалуйста!

Обществознание

Помогите кто знаете!? Жуковский добродетель. Как ты думаешь, почему от добродетели, по слову поэта, мир стал светлее и веселее? Помогите пожалуйста!

Автор: Гость