Помогите кто знаете!? Жуковский добродетель. Как ты думаешь, почему от добродетели, по слову поэта, мир стал светлее и веселее? Помогите пожалуйста!
Обществознание
Помогите кто знаете!? Жуковский добродетель. Как ты думаешь, почему от добродетели, по слову поэта, мир стал светлее и веселее? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно потому, что добродетели совершают добро! А от добра, от помощи мир становиться лучше
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