9Какое слова подойдет вместо

Математика
9Какое слова подойдет вместо
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Гость:
Ответ: в) Бревно. Скорее всего. Но это мое мнение!
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