Пожалуйста нужно ко вторнику. Пословицы о добре, поступки о добре, высказывания про добро. Если возможно то ещё и картинки!!!

Гость: Гость:

Про доброе дело говори смело. Сделав добро, не кайся. Добрые слова лучше мягкого пирога. Жизнь дана на добрые дела. Доброе братство лучше богатства. Свет не без добрых людей. Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок. От добра добра не ищут. Доброта без разума пуста. Добро тогда будет добро, когда люди похвалят. Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. Всяк добр, да не до всякого.Доброе дело — правду говорить смело.