Пожалуйста нужно ко вторнику. Пословицы о добре, поступки о добре, высказывания про добро. Если возможно то ещё и картинки!!!
Литература
Пожалуйста нужно ко вторнику. Пословицы о добре, поступки о добре, высказывания про добро. Если возможно то ещё и картинки!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про доброе дело говори смело. Сделав добро, не кайся. Добрые слова лучше мягкого пирога. Жизнь дана на добрые дела. Доброе братство лучше богатства. Свет не без добрых людей. Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок. От добра добра не ищут. Доброта без разума пуста. Добро тогда будет добро, когда люди похвалят. Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. Всяк добр, да не до всякого.Доброе дело — правду говорить смело.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Раскройте скобки заменяя ифинитив нужной формой глагола сказуемого There are very many children...... the park now
Русский язык
История
Прочитайте отрывок из работы современного историка. Укажите название документа, ??ропущенное в тексте. ''15 июня Иоанн приехал в стан баронов на ...
Математика
Имеют общую точку D. Диаметр окружности с центром в точке А равен 10 см, а деаметр ок??ужности с центром в точке В 4 см. Найдите расстояние между и...