Прочитайте отрывок из работы современного историка. Укажите название документа, ??ропущенное в тексте. ''15 июня Иоанн приехал в стан баронов на берегу Темзы близ Виндзора и на Роннимидском лугу подписал договор, известный в д...

История

Прочитайте отрывок из работы современного историка. Укажите название документа, ??ропущенное в тексте. ''15 июня Иоанн приехал в стан баронов на берегу Темзы близ Виндзора и на Роннимидском лугу подписал договор, известный в дальнейшем как ... . На несколько столетий этот документ стал основанием прав английского народа и основным законом государственного устройства'' 1) Сталическая правда 2) Хартия вольностей 3) Кодекс Юстиниана 4) Хабеас корпус ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!

Автор: Гость