Прочитайте отрывок из работы современного историка. Укажите название документа, ??ропущенное в тексте. ''15 июня Иоанн приехал в стан баронов на берегу Темзы близ Виндзора и на Роннимидском лугу подписал договор, известный в д...
История
Прочитайте отрывок из работы современного историка. Укажите название документа, ??ропущенное в тексте. ''15 июня Иоанн приехал в стан баронов на берегу Темзы близ Виндзора и на Роннимидском лугу подписал договор, известный в дальнейшем как ... . На несколько столетий этот документ стал основанием прав английского народа и основным законом государственного устройства'' 1) Сталическая правда 2) Хартия вольностей 3) Кодекс Юстиниана 4) Хабеас корпус ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Великая Хартия вольностей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Имеют общую точку D. Диаметр окружности с центром в точке А равен 10 см, а деаметр ок??ужности с центром в точке В 4 см. Найдите расстояние между и...
Математика
Помогите плиз надо объяснить как используя законы сложения можно упростить следующие вычисления и выполните их Ну пожалуйста
Английский язык
Everyone ... wear a seat belt in a car. in some countries it is the law and you ... wear a belt. you ... eat a lot of sweet things. it isn't good...