Помогите плиз надо объяснить как используя законы сложения можно упростить следующие вычисления и выполните их Ну пожалуйста

Математика

Помогите плиз надо объяснить как используя законы сложения можно упростить следующие вычисления и выполните их Ну пожалуйста

Автор: Гость