Помогите плиз надо объяснить как используя законы сложения можно упростить следующие вычисления и выполните их Ну пожалуйста
Математика
Помогите плиз надо объяснить как используя законы сложения можно упростить следующие вычисления и выполните их Ну пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)75+25=100+65=165; 2)(35+65)+(17+33)=150; 100 50 3)(156+44)+(79+21)=300; 200 100
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