В треугольнике авс ас=вс, аd - высота, угол ваd =38. Найдите угол с.

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Треугольник ОДВ - прямоугольный, т.е АД - высота. Значит угол ДВА = 180 - угол ВДА - угол ВАД = 180 -90 -38 = 52 градуса т.е. ВС =АС то треугольник АВС - равнобедренный и угол СВА = САВ = 52 градуса угол ВСА = 180 - угол СВА -угол САВ = 180 -52 -52 = 76 градусов