Почва образуется очень быстро для этого нужно 2-3 минуты Да или нет?
Окружающий мир
Почва образуется очень быстро для этого нужно 2-3 минуты Да или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, почвообразовательный процесс очень долгий
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