Наступило утро распространенное или нет
Русский язык
Наступило утро распространенное или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это нераспространенное предложение, так как в нем нет второстепенных членов предложения.
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