Раскройте скобки заменяя ифинитив нужной формой глагола сказуемого There are very many children...... the park now

Английский язык
Раскройте скобки заменяя ифинитив нужной формой глагола сказуемого There are very many children...... the park now
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There are very many children playing the park now.
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