Привіт хто знає фізику допоможіть розвязати задачу Трактор за перші 5хв.проїхав 600 метрів. Який шлях він проїде за 0,5год, рухаючись з тією ж швидкість

Физика

Привіт хто знає фізику допоможіть розвязати задачу Трактор за перші 5хв.проїхав 600 метрів. Який шлях він проїде за 0,5год, рухаючись з тією ж швидкість

Автор: Гость