Привіт хто знає фізику допоможіть розвязати задачу Трактор за перші 5хв.проїхав 600 метрів. Який шлях він проїде за 0,5год, рухаючись з тією ж швидкість
Физика
Привіт хто знає фізику допоможіть розвязати задачу Трактор за перші 5хв.проїхав 600 метрів. Який шлях він проїде за 0,5год, рухаючись з тією ж швидкість
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=v2=600/300=2 м/с t2=30 мин= 30*60=1800 с s2=1800*2=3600 м=3км 600м путь трактора
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