В стакан налита вода H2O m=0,20кг.Определите количество вещества и число молекул воды в стакане
Физика
В стакан налита вода H2O m=0,20кг.Определите количество вещества и число молекул воды в стакане
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ню=m/M ню= 0,2/(2+16)*10^3= 10 моль ню=N/Nавогадро N=ню*Nавог N=m*Nавог/M N=60.2*10^23
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