Лексическое значение слова величава
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Лексическое значение слова величава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Величава - статна, красива, в манерах достойна своего статуса.
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