От какого глагола образовалось причастие подвешенная
Русский язык
От какого глагола образовалось причастие подвешенная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвесить - подвешенная
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