От какого глагола образовалось причастие подвешенная

Русский язык
От какого глагола образовалось причастие подвешенная
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвесить - подвешенная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите кто знаете!? Жуковский добродетель. Как ты думаешь, почему от добродетели, по слову поэта, мир стал светлее и веселее? Помогите пожалуйста!
Ответить
Английский язык
Решите плизз, только 3 и 4
Ответить
Русский язык
Лексическое значение слова величава
Ответить
Математика
В меню столовой предложено на выбор 2 первых блюда 6 вторых и 4 третьих блюда.Сколько различных вариантов обеда,состоящего из первого, второго и тр...
Ответить
Математика
9Какое слова подойдет вместо
Ответить