Как решить х+у=2645. х=0.15у

Алгебра
Как решить х+у=2645. х=0.15у
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем значение х в уравнение и находим значение у 0,15у + у = 2645 1,15у = 2645 у = 2645 : 1,15 у = 2300 Подставляем значение у в уравнение и находим значение х х + 2300 = 2645 х = 2645 - 2300 х = 345 Проверка: х = 0,15у                   х = 0,15 * 2300                   х = 345 Ответ: (345; 2300).
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