Как решить х+у=2645. х=0.15у

Гость: Гость:

Подставляем значение х в уравнение и находим значение у 0,15у + у = 2645 1,15у = 2645 у = 2645 : 1,15 у = 2300 Подставляем значение у в уравнение и находим значение х х + 2300 = 2645 х = 2645 - 2300 х = 345 Проверка: х = 0,15у х = 0,15 * 2300 х = 345 Ответ: (345; 2300).