Сочинение миниатюра на тему "язык- посредник общения"

Русский язык
Сочинение миниатюра на тему "язык- посредник общения"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речевое общение -то качество, которое отличает человека от животного. Люди могут общаться посредством языка (системы вербальных обозначений предметоя и явлений). Речевое общение облегчает передачу знаний, опыта от поколения - поколению.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какой массой обладает тело массой 200 г движущейся со скоростью 3м/с
Ответить
Алгебра
Даю 13 баллов!!! Найдите значение с по графику функции
Ответить
Химия
В какой массе серной кислоты H2SO4 содержится столько же молекул , сколько атомов со??ержится в гелии объемом 448л
Ответить
Алгебра
Как решить х+у=2645. х=0.15у
Ответить
Русский язык
Номер 396 под буквой б)
Ответить