Сочинение миниатюра на тему "язык- посредник общения"
Русский язык
Сочинение миниатюра на тему "язык- посредник общения"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речевое общение -то качество, которое отличает человека от животного. Люди могут общаться посредством языка (системы вербальных обозначений предметоя и явлений). Речевое общение облегчает передачу знаний, опыта от поколения - поколению.
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