Сколько слогов в слове? 1) столько же, сколько букв. 2) столько же, сколько мягких согоасных звуков 3) столько же, сколько гласных звуков 4) столько же, сколько твердых согласных звуков

Русский язык

Сколько слогов в слове? 1) столько же, сколько букв. 2) столько же, сколько мягких согоасных звуков 3) столько же, сколько гласных звуков 4) столько же, сколько твердых согласных звуков

Автор: Гость