Сколько слогов в слове? 1) столько же, сколько букв. 2) столько же, сколько мягких согоасных звуков 3) столько же, сколько гласных звуков 4) столько же, сколько твердых согласных звуков
Русский язык
Сколько слогов в слове? 1) столько же, сколько букв. 2) столько же, сколько мягких согоасных звуков 3) столько же, сколько гласных звуков 4) столько же, сколько твердых согласных звуков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько гласных букв-столько слогов
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