Какие основные этапы можно разделить процесс основания русским населением новых территорий докажите свои выводы цитатами из текста
История
Какие основные этапы можно разделить процесс основания русским населением новых территорий докажите свои выводы цитатами из текста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Востока в конце XX в. изменилось соотношение между традиционными факторами развития. Значимую роль стали играть разнокачественные и разновременные, прежде мало заметные, причины территориальной эволюции. Особым образом в этот период проявилось и влияние природных факторов. Все это привело к существенной трансформации территориальных структур хозяйства и населения. Экономико-географическое исследование ведущих факторов эволюции территориальных структур хозяйства и населения дает ключ к пониманию не только современных процессов социально-экономического развития отдельных территорий Дальнего Востока, но и позволяет делать прогнозы трансформации территориальных структур хозяйства и населения в средне- и долгосрочной перспективе. Выщеизложенные соображения определяют актуальность проводимого географического исследования ключевых факторов хозяйственной эволюции территорий Дальнего Востока. Обьект и предмет исследования. Объектом исследования являются территориальные структуры населения и хозяйства, исторически сложившиеся на разных этапах хозяйственной эволюции на Дальнем Востоке. Дальний Восток выступает, с одной стороны, в роли самостоятельного объекта изучения; с другой стороны, исследование имеет методическое значение для решения вопроса о соотношении природных и обшественных факторов развития. Предмет исследования ведущие факторы и вызываемые совокупным их действием противоречия процесса хозяйственной колонизации территорий Дальнего Востока, формирования и трансформации территориальных структур хозяйства и населения и процессов районообразования. Помог лайк
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