Какие основные этапы можно разделить процесс основания русским населением новых территорий докажите свои выводы цитатами из текста

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Востока в конце XX в. изменилось соотношение между традиционными факторами развития. Значимую роль стали играть разнокачественные и разновременные, прежде мало заметные, причины территориальной эволюции. Особым образом в этот период проявилось и влияние природных факторов. Все это привело к существенной трансформации территориальных структур хозяйства и населения. Экономико-географическое исследование ведущих факторов эволюции территориальных структур хозяйства и населения дает ключ к пониманию не только современных процессов социально-экономического развития отдельных территорий Дальнего Востока, но и позволяет делать прогнозы трансформации территориальных структур хозяйства и населения в средне- и долгосрочной перспективе. Выщеизложенные соображения определяют актуальность проводимого географического исследования ключевых факторов хозяйственной эволюции территорий Дальнего Востока. Обьект и предмет исследования. Объектом исследования являются территориальные структуры населения и хозяйства, исторически сложившиеся на разных этапах хозяйственной эволюции на Дальнем Востоке. Дальний Восток выступает, с одной стороны, в роли самостоятельного объекта изучения; с другой стороны, исследование имеет методическое значение для решения вопроса о соотношении природных и обшественных факторов развития. Предмет исследования ведущие факторы и вызываемые совокупным их действием противоречия процесса хозяйственной колонизации территорий Дальнего Востока, формирования и трансформации территориальных структур хозяйства и населения и процессов районообразования. Помог лайк