Шапка и шарф стоят вместе 1400 руб.Шарф в 6 раз дешевле шапки. Сколько стоит шапка и с??олько шарф

Математика
Шапка и шарф стоят вместе 1400 руб.Шарф в 6 раз дешевле шапки. Сколько стоит шапка и с??олько шарф
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шарф-200р. Шапка-1200р.
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