Шапка и шарф стоят вместе 1400 руб.Шарф в 6 раз дешевле шапки. Сколько стоит шапка и с??олько шарф

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Шапка и шарф стоят вместе 1400 руб.Шарф в 6 раз дешевле шапки. Сколько стоит шапка и с??олько шарф

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