Замените словосочитания со связью управление на синонимичное со связью согласов??ние: листья осени, сумка папы,платье из шелка, песня Коли, жизнь в городе

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Замените словосочитания со связью управление на синонимичное со связью согласов??ние: листья осени, сумка папы,платье из шелка, песня Коли, жизнь в городе

Автор: Гость