Образовать новые слова от трёх глаголов (минимум по 3)
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Образовать новые слова от трёх глаголов (минимум по 3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежать-бегун,пробежка,бег. Писать-письмо,письменный,писатель. Летать-летчик,полет,подлететь.
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