Диагонали ромба ABCD равны 6 см и 8 см, а его периметр равен 20 см . Найдите периметр треугольника AOD,где О - точка пересечения диагоналей. Спасибо.

Геометрия

Диагонали ромба ABCD равны 6 см и 8 см, а его периметр равен 20 см . Найдите периметр треугольника AOD,где О - точка пересечения диагоналей. Спасибо.

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