Решите задачу уравнением.Смесь, состоящая из 3 частей грузинского чая и 4 частей индийского чая,имеет массу 210 грамм.Сколько граммов грузинского чая в этой смеси?

Математика

Решите задачу уравнением.Смесь, состоящая из 3 частей грузинского чая и 4 частей индийского чая,имеет массу 210 грамм.Сколько граммов грузинского чая в этой смеси?

Автор: Гость