Решите задачу уравнением.Смесь, состоящая из 3 частей грузинского чая и 4 частей индийского чая,имеет массу 210 грамм.Сколько граммов грузинского чая в этой смеси?

Математика
Решите задачу уравнением.Смесь, состоящая из 3 частей грузинского чая и 4 частей индийского чая,имеет массу 210 грамм.Сколько граммов грузинского чая в этой смеси?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна часть это х тогда 3х+4х=210 7х=210 х=30 тк грузинского чая 3 части то 3*30=90г
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